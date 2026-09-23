Нафтову плівку виявлено на водоймах Києва після російського удару

До водойм потрапили залишки нафтової емульсії з пошкодженого промислового об'єкта

У Києві після російської атаки зафіксували забруднення струмка Сирець та озера Кирилівського. Причиною стало потрапляння до системи поверхневого стоку залишків нафтової емульсії з промислового об'єкта, пошкодженого 22 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Після гасіння пожежі та дощу нафтові залишки з поверхонь об'єкта потрапили до стічної системи. На поверхні струмка Сирець фахівці зафіксували тонку нафтоводну плівку завтовшки близько 0,5 мікрона.

Унаслідок атаки також було зірвано утримуючий бон, який відмежовував витік струмка та локалізував забруднення на озері. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновили його.

Водночас бон, встановлений безпосередньо на струмку, витримав навантаження та продовжує стримувати поширення забруднення.

Працівники комунального підприємства «Плесо» розчистили зливостокову решітку, демонтували пошкоджені сорбційні бони та встановили нові.

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Російська атака забруднила струмок і озеро у Києві КМДА

Для визначення фактичного рівня забруднення фахівці відібрали проби води. Після лабораторних досліджень мають визначити подальші заходи для очищення водойм. Комунальні служби продовжують локалізовувати забруднення та стежити за станом струмка й озера.

Нагадаємо, 23 вересня унаслідок ранкових ворожих ударів по столиці постраждали виключно цивільні об'єкти. На тлі атаки прем'єр-міністр України Сергій Корецький нагадав столичній владі про критичну потребу в додаткових захисних спорудах.

За словами прем'єра, під ворожим ударом опинилися офісні центри, продуктові магазини та автозаправні станції – цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових обʼєктів. Наразі відомо про двох загиблих та майже 20 постраждалих мешканців столиці.