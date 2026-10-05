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Відомий ведучий відправив Потапа і Каменських вслід за російським кораблем

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Анатоліч прокоментував заяви Потапа і Каменських
колаж: glavcom.ua

Анатолій Анатоліч зізнався, що сказав би Потапу при особистій зустрічі

Репер Потап та співачка Настя Каменських підігрують росіянам завдяки своїм заявам про російську мову. Таку думку висловив український ведучий Анатолій Анатоліч та різко висловився про зірковий дует. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар шоумена у проєкті «Ближче до зірок».

Після інтервʼю Потапа і Насті Каменських російській журналістці, Анатолій Анатоліч відреагував на заяву співачки, де вона зізналася, що відмовилася від української мови через проблеми зі здоровʼям. «Записав не для того, щоб захейтити Настю. Розмовляйте якою хочете між собою. Але ж вони у весь голос підігрують росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і вкидаєш такі речі – це несправедливо до людей», – висловився ведучий.

За словами Анатолія Анатоліча, якби він особисто зустрівся із Потапом, він би не підбирав слів, коментуючи його поведінку. Зрештою шоумен відправив дует вслід за російським кораблем.

«Якби я побачив Потапа наживо, то я б йому це сказав в обличчя: «Льошо, ти довбоб». Я б іншого слова не знайшов. Настя – окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками – окей, це окремо. Не хочу туди лізти. Але Льоша… Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий. Та не тупий, а до*****б. Не знаю, як ще сказати. Та пішли н***й», – сказав шоумен.

До слова, Володимир Зеленський відповів на петицію, автори якої закликають позбавити Олексія Потапенка, відомого як репера Потапа, звання заслуженого артиста України.

У згаданій президентом петиції авторка закликала переглянути публічну діяльність Потапа на наявність в його публічній діяльності популяризації російськомовного культурного продукту, знецінення та висміювання української мови, співпрацю з росіянами тощо.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі та заспівали російською мовою. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок.

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Теги: Потап Настя Каменських скандал мова шоубіз війна

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