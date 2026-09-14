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«Путін у відчаї»: генсек НАТО відреагував на атаку РФ біля кордону Альянсу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Путін у відчаї»: генсек НАТО відреагував на атаку РФ біля кордону Альянсу
Генсек НАТО Марк Рютте назвав справжню мету атаки Путіна біля кордону НАТО
фото: Reuters

Марк Рютте заявив, що Кремль намагається залякати союзників і підірвати їхню єдність, однак отримає протилежний результат

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на російський удар по пасажирському потягу неподалік території Альянсу. Він назвав атаку проявом «відчаю» російського диктатора Володимира Путіна та запевнив, що такими діями Москва не змусить союзників відмовитися від підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт НАТО.

Про це Рютте заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею. За словами генсека НАТО, Росія стає дедалі безвідповідальнішою у продовженні своєї війни проти України.

«Вчорашній удар по пасажирському потягу в Україні неподалік території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється», – заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що відповіддю союзників на дії Москви стане подальше збільшення допомоги Україні. За його словами, союзники мають забезпечити українську сторону всім необхідним для захисту від російської агресії. Рютте також запевнив, що Альянс зробить усе можливе для захисту кожного сантиметра території своїх держав-членів.

Нагадаємо, російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. 

За даними «Укрзалізниці», моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу. Завдяки цьому внаслідок атаки ніхто не постраждав. Компанія зазначила, що російські війська атакують залізничну інфраструктуру вже другу добу поспіль. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для забезпечення безпеки пасажирів і залізничників та руху поїздів.

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Теги: росія Польща НАТО дрон Марк Рютте

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