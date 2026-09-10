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Зеленський відреагував на масований удар окупантів по Павлограду та анонсував посилення ППО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відреагував на масований удар окупантів по Павлограду та анонсував посилення ППО
Зеленський наголосив, що Україна працює з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони
фото: ДСНС

Президент повідомив про чотирьох загиблих і понад 60 поранених унаслідок атаки

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку російських окупантів по Україні та повідомив про наслідки удару по Павлограду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

«Сьогодні у нашому Павлограді росіяни убили дронами людей, які просто були поруч із торговельними центрами. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули… Мої співчуття рідним і близьким», – сказав Зеленський.

За його словами, внаслідок цього удару понад 60 людей отримали поранення. «Більше 60 людей поранені тільки одним цим ударом. Усім надається допомога», – зазначив президент. Він також розповів про наслідки російських атак в інших регіонах України.

«Десятки людей поранені і в Краматорську ударом російських бомб просто по житлових будинках. Під ударами були також інші міста й громади Дніпровщини та Донеччини, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Вже ввечері були під атакою Дніпро і Київ», – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна працює з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони. «Працюємо максимально з нашими партнерами, щоб ми могли давати захист українцям від такого російського терору. Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України, зокрема оборонної і зокрема для нашого захисту неба», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна також готує нові пакети підтримки для оборонної промисловості. «Сто відсотків уваги зараз цьому – конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя», – наголосив він.

Нагадаємо, що у Павлограді кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилася до 62 людей. Серед них – двоє рятувальників. Ще чотири людини загинули.

Теги: Володимир Зеленський Дніпропетровщина Україна війна обстріл системи ППО

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