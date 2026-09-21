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Росія обмежила рух і перебування біля кордону з Естонією: подробиці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія обмежила рух і перебування біля кордону з Естонією: подробиці
На ділянці річки Нарва заборонили перебування на березі та вихід суден на воду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ФСБ ввела тимчасові заборони у Сланцевському та Кінгісеппському районах

У прикордонній смузі біля Нарви заборонили перебування людей і суден на воді, полювання та нічний рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення адміністрації Кінгісеппського району Ленінградської області, яка оприлюднила повідомлення прикордонного управління ФСБ РФ.

Обмеження діятимуть із 16 до 26 вересня у Сланцевському та Кінгісеппському районах Ленінградської області – вздовж державного кордону з Естонією та на ділянці річки Нарва.

У п'ятикілометровій смузі вздовж кордону поза населеними пунктами заборонили перебування й пересування людей та транспортних засобів у темну пору доби. Окремо обмежили полювання й носіння вогнепальної зброї.

На ділянці річки Нарва – від Великої Черемухи до Кріуші – заборонили перебування людей на береговій смузі та вихід на воду малих суден.

Що пояснили у ФСБ

Прикордонне управління ФСБ заявило, що заходи спрямовані на профілактику правопорушень у прикордонній та міграційній сферах, а також на охорону водних біоресурсів. У повідомленні також ідеться про потребу посилити охорону державного кордону та убезпечити місцевих жителів.

Як відреагували в Естонії

Естонський суспільний мовник ERR назвав ці обмеження безпрецедентними й порівняв їх із комендантською годиною в прикордонній смузі. За оцінкою видання, на постійній основі в п'ятикілометровій зоні Росії й так діють жорсткіші правила, ніж в Естонії, а тепер ФСБ додала до них тимчасові заборони.

Представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин прокоментував ситуацію так: «Такі заходи не є звичайною практикою, але й чимось цілком винятковим їх не назвеш». За його словами, прикордонники разом з іншими відомствами стежать за ситуацією на східному кордоні та готові реагувати на можливі інциденти.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро наголосив, що прямої загрози для країни наразі немає, тож додаткових кроків із естонського боку не буде. За його словами, оцінка небезпеки не змінилася, попри спекуляції щодо можливої загальної мобілізації в Росії.

За даними ERR, напередодні запровадження обмежень одна особа незаконно перетнула кордон із Росії в Естонію – її затримали. В естонській прикордонній службі визнають, що повністю виключити подібні випадки на протяжній ділянці кордону практично неможливо.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав про навчання ФСБ і Росгвардії у Ленінградській області – тоді силовики відпрацьовували блокування районів і дії у разі проникнення умовної диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон.

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Теги: прикордонники росія Естонія Балтія навчання кордон правила блокування обмеження

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