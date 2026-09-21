На Миколаївщині через атаку РФ загинув трирічний хлопчик

Попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося

Сьогодні, 21 вересня, у Вознесенському районі через російську атаку смертельне поранення отримав трирічний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

«Під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення отримав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося», – зауважив очільник ОВА.

Георгій Решетілов висловив співчуття рідним і близьким дитини.

До слова, 21 вересня російські війська атакували автозаправний комплекс у передмісті Звягеля Житомирської області. Удар припав на об'єкт, розташований уздовж траси М-06.

Також на Київщині станом на ранок 21 вересня наслідки ворожих атак фіксували у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу було пошкоджено 34 об’єкти, інформації по постраждалих не надходило.