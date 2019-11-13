Задрімав на пляжі: у Мексиці на рибалку накинувся двометровий крокодил



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Чоловікові вдалося відбитися від агресивної рептилії і дістатися до парамедиків Фото ілюстративне

В результаті нападу у чоловіка залишилися рани на руці, нозі і голові. Його стан стабільний

У мексиканському місті Санта-Марія-Колотепек, штат Оахака, двометровий крокодил напав на сплячого на пляжі рибалку.

Про це повідомляє Mexico News Daily.

У п'ятницю вранці, 8 листопада, 65-річний Амадео Баррера дрімав на пляжі Бока Барра, коли на нього напав крокодил. Чоловікові вдалося відбитися від агресивної рептилії і дістатися до парамедиків. Постраждалого доправили до лікарні міста Пуерто-Ескондідо, попередньо обробивши йому рани.

В результаті нападу у Баррера залишилися рани на руці, нозі і голові. Його стан оцінили як стабільний.

Глава цивільної оборони штату зазначив, що крокодил напав на рибалку далеко від свого місця проживання. Інцидент стався на пляжі, де річка Колотепек впадає в Тихий океан, а рептилії рідко з'являються біля гирла річки.

Місцеві жителі побоюються, що через підвищений рівень води в річках, струмках і лагунах крокодили можуть мігрувати і становити загрозу тваринам і людям. Муніципальна влада попросили агентство з охорони навколишнього середовища Profepa підтвердити, що рептилії не переселилися ближче до населених пунктів.