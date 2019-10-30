У Вінницькій області стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах



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Обмеження буде діяти з 1 листопада

З 1 листопада на Вінниччині розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2020 року.

Із настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, сповільнюються процеси росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники. У цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.

Зимувальна яма - це природне заглиблення у водоймі, де скупчується риба в холодний період. У річках вони знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією. В інших водоймах, як правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Держрибагентства у Вінницькій області видано наказ про заборону на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

«Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство, – не більше десяти на одну особу», - зауважив начальник Управління Олексій Ягельський.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн, сома — 425 грн, щуку — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася сріблястого – 17 грн тощо.

Вінницький рибоохоронний патруль закликає всіх рибалок дотримуватись заборони на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Повідомити про порушення або отримати додаткову інформацію про осінньо-зимову заборону можна за телефонами «гарячої лінії» відомства: (068) 018-37-52 або (073) 004-86-06.

Довідкова інформація:

Зимова риболовля потребує дотримання правил безпеки: