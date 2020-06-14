«Закінчуємо еру безкінечних воєн»: Трамп зробив несподівану заяву



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Трамп це заявив під час промови до випускників військової академії West Point

«Робота американського солдата є не відновлювати чужі країни, але захищати свою країну від чужих ворогів» – президент США

Президент Дональд Трамп, якого останніми днями гостро критикують за намір вивести тисячі американських військ з Німеччини, заявив, що завданням американських солдатів є захищати «життєво важливі інтереси США», а не боротися з «безкінечними війнами» на чужих землях.

Про це він сказав під час промови до випускників військової академії West Point.

Звертаючись до близько тисячі кадетів, які слухали його на вулиці під час випускного, перебуваючи на двометровій соціальній дистанції один від одного, Дональд Трамп сказав, що робота американського солдата є не відновлювати чужі країни, але «захищати, і міцно захищати, свою країну від чужих ворогів».

«Ми закінчуємо еру безкінечних воєн», – заявив президент Трамп. Це не є робота американських сил «вирішувати застарілі конфлікти на далеких землях, про які багато людей навіть не чули».

Раніше Трамп заявив про намір вивести 9500 військових з Німеччини і передислокувати їх у Польщу або в інше місце. Німеччина вважається одним із найближчих союзників США, тож це рішення викликало обурення як в американському Конгресі, так і серед представників німецької влади.

Джерело: Голос Америки