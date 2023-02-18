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Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 45 тис.

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 45 тис.
Пошуково-рятувальні роботи досі тривають
фото з відкритих джерел

Число жертв зросте, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти

Станом на 17 лютого кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 45 тисяч. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Через 11 днів після землетрусу, з-під завалів у Туреччині врятували трьох людей: 14-річного хлопчика і двох чоловіків.

На даний час кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 людини. Очікується, що це число зросте, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

У сусідній Сирії влада повідомила про понад 5800 загиблих.

Десятки тисяч людей зазнали поранень і травм, мільйони – залишилися без даху над головою.

У Міністерстві закордонних справ України 14 лютого повідомили, що внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Як повідомлялося, на десятий день після потужного землетрусу у Туреччині з-під завалів одного з будинків вдалося врятувати 17-річну дівчину.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що рятувальні роботи у зоні землетрусів продовжуватимуться доти, доки рятувальники не витягнуть з-під завалів останньої людини, що вижила.

Теги: Туреччина Сирія стихійні лиха землетрус

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