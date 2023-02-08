Землетруси у Туреччині: з’явилися супутникові знімки

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб

Будівлі після землетрусу обвалилися й заповнили уламками дороги та подвір'я

З’явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки землетрусів у Туреччині. Їх опублікувала американська компанія Maxar Technologies.

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На знімках зображено місто Іслахіє провінції Газіантепта в жовтні 2022 року та 7 лютого 2023 року. На фото видно, як будівлі після землетрусу обвалилися й заповнили уламками дороги та подвір'я.

У компанії зазначили, що погода та хмарність відіграли важливу роль в отриманні нових зображень постраждалих районів. Обіцяють опублікувати нові знімки, коли вони надійдуть.

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Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже 7266 осіб.

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Двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.