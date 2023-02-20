Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)

Понад тиждень українські рятувальники допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами

Перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Із Туреччини повернулася перша група працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Понад тиждень наші фахівці з ДСНС України допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами та ліквідовувати наслідки землетрусів», - написав він у Facebook.

Клименко зазначив: «Не дивлячись на те, що Україна сама нині у полум’ї війни, ми готові надати потребуючим підтримку в біді».

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фото: Ігор Клименко/Facebook

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих перевищує 45 тисяч.