Суд Іспанії зобов'язив чоловіка оплатити домашню працю ексдружини за 25 років шлюбу

Іспанський суд зобов'язав чоловіка виплатити своїй колишній дружині понад €200 тис.

В Іспанії суд зобов’язав бізнесмена виплатити своїй колишній дружині €204 тис. як компенсацію за 25 років неоплачуваної домашньої роботи в результаті рекордного розлучення. Про це повідомляє видання inews.

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Суддя Лаура Руїс Аламінос, засідаючи в суді у Велес-Малазі на півдні Іспанії, підрахувала, що за 25 років шлюбу при мінімальній зарплаті жінка могла б отримати майже €205 тис. Саме таку суму суд Малаги зобов’язав колишнього чоловіка виплатити жінці. Згідно з рішенням суду, оприлюдненим 7 березня, чоловік також повинен виплачувати колишній дружині Івані Морал пенсію в розмірі €500 на місяць, а також €400 і €600 своїм двом дочкам, які зараз 20 і 14 років відповідно.

«Після того, як мій шлюб закінчився, чоловік залишив нас зовсім без фінансів. Я і мої дочки залишилися ні з чим після всіх цих років вкладення всього свого часу, енергії та любові у сім’ї», – сказала пані Морал в коментарі виданню.

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Пара одружилася в 1995 році, але пані Мораль попросила розлучення в 2020 році. У шлюбі подружжя діяв режим поділу майна, за яким усе, що заробляв кожен із них, належало лише йому. Внаслідок цього 48-річна Івана Морал, не маючи доступу до того, щоб було придбано за роки спільного життя, при розлученні залишилася ні з чим.

У суді стало відомо, що під час шлюбу чоловік побудував успішний бізнес, який дозволив йому придбати Porsche Cayenne, Range Rover 4×4, мотоцикли BMW і ферму з виробництва оливкової олії площею 70 гектарів, яку оцінили в 4 мільйони євро.

Пані Морал сподівається, що її справа надихне інших жінок. Очікується, що чоловік відправить апеляцію до суду.

Нагадаємо, що домогосподарка Медведчука виявилася мільйонеркою. У хатньої робітниці Віктора Медведчука під час обшуків вилучили $467 тис. та €87 тис.