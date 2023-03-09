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Суд Іспанії зобов'язив чоловіка оплатити домашню працю ексдружини за 25 років шлюбу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд Іспанії зобов'язив чоловіка оплатити домашню працю ексдружини за 25 років шлюбу
Іспанка Івана Морал домоглася від колишнього чоловіка мінімальної компенсації витрачених на сім’ю років
фото: Ivana Moral

Іспанський суд зобов'язав чоловіка виплатити своїй колишній дружині понад €200 тис.

В Іспанії суд зобов’язав бізнесмена виплатити своїй колишній дружині €204 тис. як компенсацію за 25 років неоплачуваної домашньої роботи в результаті рекордного розлучення. Про це повідомляє видання inews. 

Суддя Лаура Руїс Аламінос, засідаючи в суді у Велес-Малазі на півдні Іспанії, підрахувала, що за 25 років шлюбу при мінімальній зарплаті жінка могла б отримати майже €205 тис. Саме таку суму суд Малаги зобов’язав колишнього чоловіка виплатити жінці. Згідно з рішенням суду, оприлюдненим 7 березня, чоловік також повинен виплачувати колишній дружині Івані Морал пенсію в розмірі €500 на місяць, а також €400 і €600 своїм двом дочкам, які зараз 20 і 14 років відповідно.

«Після того, як мій шлюб закінчився, чоловік залишив нас зовсім без фінансів. Я і мої дочки залишилися ні з чим після всіх цих років вкладення всього свого часу, енергії та любові у сім’ї», – сказала пані Морал в коментарі виданню.

Пара одружилася в 1995 році, але пані Мораль попросила розлучення в 2020 році. У шлюбі подружжя діяв режим поділу майна, за яким усе, що заробляв кожен із них, належало лише йому. Внаслідок цього 48-річна Івана Морал, не маючи доступу до того, щоб було придбано за роки спільного життя, при розлученні залишилася ні з чим.

У суді стало відомо, що під час шлюбу чоловік побудував успішний бізнес, який дозволив йому придбати Porsche Cayenne, Range Rover 4×4, мотоцикли BMW і ферму з виробництва оливкової олії площею 70 гектарів, яку оцінили в 4 мільйони євро.

Пані Морал сподівається, що її справа надихне інших жінок. Очікується, що чоловік відправить апеляцію до суду. 

Нагадаємо, що домогосподарка Медведчука виявилася мільйонеркою. У хатньої робітниці Віктора Медведчука під час обшуків вилучили $467 тис. та €87 тис. 

Теги: бізнес жінка чоловік розлучення

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