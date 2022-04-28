Домогосподарка Медведчука виявилася мільйонеркою

Обшук провели під час розслідування кримінального провадження

У хатньої робітниці народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука під час обшуків вилучили $467 тис.та 87 тисяч євро. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

Обшук провели під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК.

«Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука», – написала Венедиктова.

Раніше працівники Територіального управління ДБР Львова провели обшуки у родичів народного депутата України Віктора Медведчука та нардепа Тараса Козака.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.