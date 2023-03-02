Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)
Тримають пошуково-рятувальні роботи
У результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі загинуло щонайменше троє людей, раніше було відомо про дві жертви. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Запоріжжя. Вночі ворог обстріляв місто і влучив у багатоповерхівку. Люди спали в себе вдома, але для терористів житлові будинки - це також «військові цілі». Наразі відомо про трьох загиблих. П‘ятеро людей в лікарні і ще 20 – евакуйовано», – написав Єрмак.
Також інформацію підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в ефірі національного марафону
«Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про трьох загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей», – зазначив він.
Секретар міськради нагадав, що ще 31 людина була евакуйована і семеро людей були госпіталізовані: з них троє – у дуже важкому стані та четверо – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.
Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.
У результаті нічного удару постраждали ще дві багатоповерхові будинки – там порушене світло- та водопостачання, вибиті вікна. За словами Куртєва, наразі в місті є проблема з розселенням постраждалих мешканців.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.
Коментарі — 0