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Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)
У результаті нічного удару постраждали ще дві багатоповерхові будинки
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Тримають пошуково-рятувальні роботи

У результаті нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі загинуло щонайменше троє людей, раніше було відомо про дві жертви. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Запоріжжя. Вночі ворог обстріляв місто і влучив у багатоповерхівку. Люди спали в себе вдома, але для терористів житлові будинки - це також «військові цілі». Наразі відомо про трьох загиблих. П‘ятеро людей в лікарні і ще 20 – евакуйовано», – написав Єрмак.

Також інформацію підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в ефірі національного марафону

«Зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. На цей час відомо вже про трьох загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей», – зазначив він.

Секретар міськради нагадав, що ще 31 людина була евакуйована і семеро людей були госпіталізовані: з них троє – у дуже важкому стані та четверо – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка. 

Куртєв зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б’є по Запоріжжю.

У результаті нічного удару постраждали ще дві багатоповерхові будинки – там порушене світло- та водопостачання, вибиті вікна.   За словами Куртєва, наразі в місті є проблема з розселенням постраждалих мешканців.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Теги: Запоріжжя ворог Андрій Єрмак ракета місто жінка водопостачання рятувальники військові росіяни

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