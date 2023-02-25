Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн
До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань
фото: Метінвест

«Швидкі», передані компанією, поїдуть у Бахмут, де зараз найгарячіше

Компанія Метінвест передала українським військовослужбовцям чергову партію допомоги – 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato. Вартість техніки – 18 млн грн, передача відбулася в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

Дрони та «буси» будуть використовуватися для моніторингу українського кордону. Для цього їх обладнають спеціальними моніторинговими комплексами. Крім цього, за ситуацією на наших кордонах стежитимуть і дрони з тепловізорами. 

«Ми передаємо прикордонникам авто, на які буде встановлено спеціальні комплекси для того, щоб хлопці могли патрулювати кордони навіть у важкодоступних місцях. Також передаємо комплекси Аутелі з тепловізорами – адже знаємо, що це зараз особливо актуально в східних регіонах», – зауважив керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

«Швидкі», передані компанією, поїдуть у Бахмут, де зараз найгарячіше, і де ці авто зараз потрібні як ніколи. До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань. 

Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн фото 1

«Швидкі» ми купували в Італії через свою людину – медсестру Людмилу Гудз. Вона допомогла нам доправити до України вже близько 60 автомобілів «швидкої» допомоги. Ці 20 машин ми передаємо прикордонникам, ГУР, і Силам спеціальних операцій. Сподіваємося, що зараз у гарячих точках, зокрема в Бахмуті, ці «швидкі» допоможуть рятувати життя. «Сталевий фронт» Ріната Ахметова завжди долучається до допомоги, а ці 20 автомобілів допоможуть врятувати життя наших хлопців», – пояснив Водовіз. 

Військові пояснюють: «буси», отримані від Метінвест, будуть використовуватися безпосередньо на лінії державного кордону, у тому числі – як рухомі спостережні пункти. 

«Те, що «Сталевий фронт» сам підготував технічно машини до передачі, – це велика їм дяка. Тепер ми не будемо на це гаяти час, і машини зразу підуть на передову. Там неможливо передбачити, скільки машина проживе. Вона може прожити 2-3 місяці, може пів року. А може й доби не бути», – пояснив представник ДПСУ Олександр Себало. 

Не менше значення мають і швидкі – адже чим швидше військовослужбовець потрапить до медиків, тим довшим буде його життя і меншими наслідки поранення. 

«Сучасні автомобілі «швидкої» допомоги не просто рятують життя. Вони допомагають людину потім повернути цілою і на фронт, і до сім’ї. Тому це дуже важливо», – підкреслив Олександр Себало.  

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.

Теги: бізнес машини техогляд фронт поранення Бахмут 24 лютого допомога ЗСУ Рінат Ахметов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документальна короткометражка зроблена на основі реальних – офіційних і любительських – зйомок
Нові українці і нова Україна: рік жахливої війни в щемливому відео
24 лютого, 12:53
Україна отримає від США рідкісні БМП
Україна отримає від США рідкісні БМП
21 лютого, 09:28
У майбутньому Богданчик хоче стати військовим і захищати Україну
«Мрію, щоб мама була жива» – історія маленького Богдана з Бахмута (відео)
17 лютого, 12:14
Зросли втрати росіян в Україні
Втрати росіян у війні стрімко зросли: Генштаб оновив статистику
17 лютого, 08:29
За попередньою інформацією внаслідок влучання є поранені
Росіяни розгромили п'ятиповерхівку у Покровську: є постраждалі (фото)
15 лютого, 11:47
Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає
У Росії горить склад із гумою (відео)
14 лютого, 13:48
У Брюселя попросили допомогти відродити Астраханське ханство ногайців
Незалежна держава Астрахань. Пропагандист Соловйов шокований наслідками путінської «спецоперації»
2 лютого, 19:51
Розвідка повідомила, у чому унікальність української армії
Розвідка повідомила, у чому унікальність української армії
30 сiчня, 08:42
Загальна ситуація на лінії фронту залишається незмінною
Харківщина під ворожим вогнем, загиблі на Херсонщині та Донеччині: ситуація в регіонах 28 січня
28 сiчня, 10:11

Суспільство

26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн
Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та батька п'яти дітей Олега Юрченка
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та батька п'яти дітей Олега Юрченка
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата
Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення
Як монетизувати пільги на житлово-комунальні послуги: пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9812
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7545
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6268
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6203
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту