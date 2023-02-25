Українські бійці отримали дрони, буси та «швидкі» від «Сталевого фронту» на 18 млн грн

До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань

«Швидкі», передані компанією, поїдуть у Бахмут, де зараз найгарячіше

Компанія Метінвест передала українським військовослужбовцям чергову партію допомоги – 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato. Вартість техніки – 18 млн грн, передача відбулася в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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Дрони та «буси» будуть використовуватися для моніторингу українського кордону. Для цього їх обладнають спеціальними моніторинговими комплексами. Крім цього, за ситуацією на наших кордонах стежитимуть і дрони з тепловізорами.

«Ми передаємо прикордонникам авто, на які буде встановлено спеціальні комплекси для того, щоб хлопці могли патрулювати кордони навіть у важкодоступних місцях. Також передаємо комплекси Аутелі з тепловізорами – адже знаємо, що це зараз особливо актуально в східних регіонах», – зауважив керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

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«Швидкі», передані компанією, поїдуть у Бахмут, де зараз найгарячіше, і де ці авто зараз потрібні як ніколи. До відправки на передову всі машини пройшли техогляд, тож кожна з них готова до виконання завдань.

«Швидкі» ми купували в Італії через свою людину – медсестру Людмилу Гудз. Вона допомогла нам доправити до України вже близько 60 автомобілів «швидкої» допомоги. Ці 20 машин ми передаємо прикордонникам, ГУР, і Силам спеціальних операцій. Сподіваємося, що зараз у гарячих точках, зокрема в Бахмуті, ці «швидкі» допоможуть рятувати життя. «Сталевий фронт» Ріната Ахметова завжди долучається до допомоги, а ці 20 автомобілів допоможуть врятувати життя наших хлопців», – пояснив Водовіз.

Військові пояснюють: «буси», отримані від Метінвест, будуть використовуватися безпосередньо на лінії державного кордону, у тому числі – як рухомі спостережні пункти.

«Те, що «Сталевий фронт» сам підготував технічно машини до передачі, – це велика їм дяка. Тепер ми не будемо на це гаяти час, і машини зразу підуть на передову. Там неможливо передбачити, скільки машина проживе. Вона може прожити 2-3 місяці, може пів року. А може й доби не бути», – пояснив представник ДПСУ Олександр Себало.

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Не менше значення мають і швидкі – адже чим швидше військовослужбовець потрапить до медиків, тим довшим буде його життя і меншими наслідки поранення.

«Сучасні автомобілі «швидкої» допомоги не просто рятують життя. Вони допомагають людину потім повернути цілою і на фронт, і до сім’ї. Тому це дуже важливо», – підкреслив Олександр Себало.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.