Розстріляного українця ідентифіковано? Соцмережі пишуть про ймовірних родичів

Вже шість членів однієї української родини висловили впевненість, що це їхній брат і син

Вчора соцмережі сколихнуло відео того, як російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Як стало відомо, у нього нібито залишилась родина, і вони ідентифікували його за лише йому властивою звичкою. Про це повідомила продюсерка ВПС Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, українка впізнала рідну людину на відео по очах, голосу, а також за властивою лише йому звичкою палити цигарку.

«Дізналася. Перевірила. Сестра каже: «100 відсотків – це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив цигарку». Але просить мовчання, поки вийдуть на зв'язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку», – йдеться у повідомленні журналістки.

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Пізніше Кочмар-Тимошенко заявила, що вже шість членів згаданої сім'ї висловили впевненість, що це їхній брат і син.

Вона також розповіла що матері загиблого зараз дуже погано і висловила впевненість у тому, що зараз це спецслужби і ЗСУ мають з‘ясувати правду і сказати те, що можна. «Наступне випробування – це знайти локацію і тіло», – зазначила журналістка. Поки що справжнє ім'я загиблого журналістка та його родина не назвали.

Нагадаємо, на кадрах, які були зафільмовані у лісопосадці, стоїть беззбройний чоловік в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він курить і дивиться у бік, де камера. Голос за кадром каже: «Знімай його». На це полонений відповідає: «Слава Україні!» Після цього лунає автоматна черга в полоненого.

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Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам. Він також завив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця – це порушення Женевських конвенцій і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.