Топ-5 продуктів для жіночого здоров’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці вибрали п'ять натуральних і корисних продуктів, що слід на регулярній основі включати в щотижневе меню кожної дівчинки, дівчини і жінки

Жіночий організм відрізняється від чоловічого набагато більше, ніж вважає більшість людей. Дійсно, для відмінного самопочуття жінкам і чоловікам потрібно різний набір вітамінів і поживних речовин, тому до планування раціону для себе і своєї другої половинки варто підходити більш серйозно і усвідомлено.

Фахівці вибрали п'ять натуральних, доступних, смачних і, головне, дуже корисних продуктів, які слід на регулярній основі включати в щотижневе меню кожної дівчинки, дівчини і жінки.

Авокадо

Сьогодні це самий «модний» корисний продукт, що заполонив стрічки Instagram-блогерів, які пишуть про красу і здоров'я. І посперечатися з ними неможливо - корисні жири, що містяться в авокадо, сприяють чіткій роботі серця і судин, допомагають якомога довше зберігати красу і пружність шкіри, відповідають за використання жирових відкладень в області живота в якості енергії, а також за рішення деяких проблем з фертильністю. Вчені стверджують, що при регулярному споживанні авокадо поліпшується робота жіночої статевої системи, адже речовини, що містяться в ньому, допомагають організму виробляти статеві гормони, такі як естроген, прогестерон, пролактин і гормони гіпофіза. Крім усього іншого, цей смачний зелений плід містить велику кількість магнію, калію, білка, фолієвої кислоти, клітковини, вітамінів В6, Е і К, що робить його практично ідеальним продуктом для жіночого здоров'я.

Жирна риба

Тунець, лосось, оселедець, скумбрія або сардина містять найвищий рівень жирних кислот омега-3, незамінних для жіночого здоров'я, особливо в період менопаузи. Жирна риба не тільки забезпечує здоров'я серцево-судинної системи, але і відповідає за успішне протікання вагітності. Не любите їсти рибу? Омега-3 також можна отримати разом з соєвими бобами, волоськими горіхами, насінням Чіа або льону, а також беручи риб'ячий жир в якості харчової добавки.

Яйця

Відомо, що одне яйце може забезпечити організм значною дозою вітаміну D, що необхідний для здоров'я кісток, сприяє зміцненню імунної системи, допомагає засвоювати кальцій і фосфор, необхідний для крові та серцево-судинної системи і навіть позитивно впливає на настрій. Крім цього, доведено, що жінки з дефіцитом вітаміну D більш схильні до ризику вагінальних інфекцій, що порушують природний баланс бактеріальної флори піхви. Також яйця обов'язково повинні бути присутніми в жіночому раціоні через вміст у них лецитину, який бере безпосередню участь у виробленні статевих гормонів, в засвоєнні вітамінів і сприяє виведенню токсинів з організму.

Кимчи

Відоме корейське блюдо з ферментованих (квашених) капусти, цибулі, часнику, рибного соусу і спецій давно завоювало популярність серед тих, хто піклується про своє здоров'я. Кимчи відоме своїми пробіотичними властивостями і змістом корисних бактерій, що сприяють зміцненню імунної системи, а також формуванню і підтриманню сприятливої мікрофлори кишківника та інших органів.

Йогурт

Якщо ж ви не є любителем екзотичних азіатських страв, то можна вдатися до допомоги звичайного йогурту, що є джерелом корисних бактерій і неформальним королем серед прибутків. Відомо, що всього одна порція цього продукту вміщує в себе таку кількість корисних культур, що здатна допомогти полегшити синдром роздратованого кишківника - захворювання, що в основному вражає жінок. Зрозуміло, рекомендується вибирати йогурт без ароматизаторів і барвників, що містить як можна менше цукру. Найкраще їсти його разом зі свіжими фруктами або ягодами.