Вчені знайшли механізм, що може впоратися з особливо небезпечним раком



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Близько 15% від 55 тисяч щорічних випадків раку молочної залози припадає саме на цю агресивну форму раку

значна кількість специфічного підтипу гамма-дельта-Т-клітин в організмі дає жінці велику ймовірність вижити під час захворювання на рак грудей

В Інституті Френсіса Кріка та Королівського коледжу Лондона вчені знайшли механізм, який сприяє одужанню під час раку молочної залози.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Фахівці виявили, що значна кількість специфічного підтипу гамма-дельта-Т-клітин в організмі дає жінці велику ймовірність вижити під час захворювання на рак грудей.

При дослідженнях виявилося, що у хворих з тричі негативним раком молочної залози, гамма-дельта-Т-клітини мали позитивний вплив на виникнення ремісії. Спочатку ці клітини знаходили в кишечнику і шкірі людини.

Фахівці вважають, що це відкриття допоможе в боротьбі з тричі негативним раком молочної залози. Близько 15% від 55 тисяч щорічних випадків раку молочної залози припадає саме на цю агресивну форму раку.

Він не реагує на гормональну терапію, а хіміотерапія здатна стримати його на короткий період часу.

Як повідомлялося, рак молочної залози на ранніх стадіях ніяк не проявляє себе.