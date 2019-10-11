  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Вчені знайшли механізм, що може впоратися з особливо небезпечним раком

    • Розсилка
    Близько 15% від 55 тисяч щорічних випадків раку молочної залози припадає саме на цю агресивну форму раку - Вчені знайшли механізм, що може впоратися з особливо небезпечним раком
    Близько 15% від 55 тисяч щорічних випадків раку молочної залози припадає саме на цю агресивну форму раку

    значна кількість специфічного підтипу гамма-дельта-Т-клітин в організмі дає жінці велику ймовірність вижити під час захворювання на рак грудей

    В Інституті Френсіса Кріка та Королівського коледжу Лондона вчені знайшли механізм, який сприяє одужанню під час раку молочної залози.

    Про це повідомляє MedicalXpress.

    Фахівці виявили, що значна кількість специфічного підтипу гамма-дельта-Т-клітин в організмі дає жінці велику ймовірність вижити під час захворювання на рак грудей.

    При дослідженнях виявилося, що у хворих з тричі негативним раком молочної залози, гамма-дельта-Т-клітини мали позитивний вплив на виникнення ремісії. Спочатку ці клітини знаходили в кишечнику і шкірі людини.

    Фахівці вважають, що це відкриття допоможе в боротьбі з тричі негативним раком молочної залози. Близько 15% від 55 тисяч щорічних випадків раку молочної залози припадає саме на цю агресивну форму раку.

    Він не реагує на гормональну терапію, а хіміотерапія здатна стримати його на короткий період часу.

    Як повідомлялося, рак молочної залози на ранніх стадіях ніяк не проявляє себе.

    здоров'я жінка рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ