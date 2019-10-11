В Україні на рак молочної залози хворіють майже вдвічі частіше, ніж в інших країнах світу - експерт



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У 2016 році внаслідок раку молочної залози в Україні померла 5851 жінка

На сьогодні ця хвороба є абсолютно виліковною, якщо її виявляють на ранніх стадіях

В Україні показники захворюваності на рак молочної залози на 45% вищі, порівняно з іншими країнами світу.

Про це заявила на пресконференції представник Центру громадського здоров'я МОЗ України Ольга Донцова, повідомляє Укрінформ.

«В Україні пізно виявляють рак молочної залози. Рак молочної залози лідирує серед онкологічних патологій. У 2016 році внаслідок раку молочної залози в Україні померла 5851 жінка. Водночас на сьогодні ця хвороба є абсолютно виліковною, якщо її виявляють на ранніх стадіях. 48% випадків раку молочної залози виявляють на профілактичному огляді», - сказала Донцова.

Вона підкреслила, що дуже важливо вчасно проходити скринінг та виявляти захворювання на першій стадії, коли хворобу можна вилікувати.

«Група ризику щодо раку молочної залози - жінки після 40 років. Кожна жінка 40+ має робити мамографію. Загалом в Україні показники захворюваності на рак молочної залози на 45% вищі, а показники смертності - на 56%, порівняно зі світовими показниками. Така ситуація зумовлена надпізнім зверненням українських жінок до спеціалістів та нехтуванням скринінгом щодо раку, недбалого ставлення до процесу лікування. В Україні найвищі показники захворюваності та смертності через рак молочної залози спостерігаються у Дніпропетровській, Харківській областях та Києві. Однак це свідчить також і про ефективне виявлення цієї хвороби», - наголосила Донцова.