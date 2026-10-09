Журналіст Ткач вийшов на зв'язок: все, що наразі відомо про затримання у Відні

Михайло Ткач зауважив, що після затримання у Відні йому та оператору інкримінували три статті

Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач розповів обставини свого затримання у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його розмову з головною редакторкою видання Севгіль Мусаєвою.

За словами редакторки, Ткача відпустили о четвертій ранку. Він повідомив, що оператор Ярослав Бондаренко, якого затримали разом із ним, досі перебуває на допитах.

Михайло Ткач зауважив, що після затримання у Відні йому та оператору інкримінували три статті – шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії.

За словами журналіста, перша частина допиту тривала близько двох годин. Потім приїхав український консул, із яким Ткачу дозволили поспілкуватися. Він розповів дипломату про затримання, після чого допит продовжився. Ткач подякував українським дипломатам за допомогу та зазначив, що їхнє втручання, на його думку, суттєво допомогло в цій ситуації.

«Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання. Крім Михайла Ткача, затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко – консули зараз зʼясовують, чи його відпустили теж», – повідомило у коментарі «Суспільному» МЗС.

Нагадаємо, 8 жовтня «Українська правда» повідомила про затримання свого журналіста Михайла Ткача в Австрії. Він прибув до Відня для виконання редакційного завдання разом із колегою Ярославом Бондаренком. Міністерство закордонних справ України звернулося до австрійської сторони по роз'яснення обставин затримання.