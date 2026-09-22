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Білий дім запустив «Trump TV» на тлі конфлікту зі ЗМІ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Білий дім запустив «Trump TV» на тлі конфлікту зі ЗМІ
Запуск сервісу відбувся невдовзі після загострення протистояння Дональда Трампа з американськими медіа
фото: Getty Images

CNN, MS now та Politico подали до суду через заборону роботи в Білому домі

У Сполучених Штатах запрацював новий відеосервіс Білого дому «Trump TV: The Essentials Station», який має цілодобово показувати виступи й заяви президента Дональда Трампа та представників адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

Нова платформа з’явилася 21 вересня. На сайті Білого дому її представили як місце, де можна стежити за найважливішими моментами роботи Білого дому. Контент має оновлюватися в реальному часі: відеозаписи заяв президента, його виступів, брифінгів речника та інших заходів адміністрації.

Запуск сервісу відбувся невдовзі після загострення протистояння Дональда Трампа з американськими медіа. 18 вересня президент США заявив, що забороняє CNN, MS now (оновлена назва каналу MSNBC) та Politico доступ до Білого дому. Своє рішення він пояснив звинуваченнями у поширенні «фейкових новин» і додав, що подібні обмеження можуть стосуватися й інших видань.

Наступного дня журналістів трьох редакцій фактично не допустили до роботи на території президентської резиденції: їхні перепустки анулювали. CNN та MS now також втратили доступ до обладнання й визначених місць для камер у комплексі Білого дому.

Медіа звернулися до суду

21 вересня CNN, MS now та Politico подали спільний позов проти адміністрації Трампа до федерального суду округу Колумбія. У позові видання стверджують, що позбавлення журналістів доступу до Білого дому порушує права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Медіа просять тимчасово скасувати заборону та повернути своїм кореспондентам доступ до резиденції.

Позивачі також зазначають, що акредитації відкликали без попередження й можливості оскаржити рішення. Представники трьох редакцій наголосили, що влада не повинна визначати, які матеріали готує преса, і назвали таке рішення спробою тиску на незалежну журналістику.

Сам Трамп заперечує, що його рішення спрямоване проти свободи преси. Президент заявляв, що бореться з неправдивими, на його думку, повідомленнями, і називав видання, яким заборонив доступ до Білого дому, загрозою національній безпеці. Водночас, за даними Reuters, доказів на підтвердження цього твердження президент не навів.

Телеканали призупинили спільне висвітлення

Конфлікт позначився і на роботі телевізійного пулу Білого дому – формату, коли невелика група журналістів по черзі забезпечує спільний відеосигнал із заходів президента для решти редакцій, які фізично не можуть потрапити на подію. Після того як CNN усунули від роботи в пулі, ABC News, CBS News, NBC News, Fox News та сам CNN оголосили бойкот і відмовилися замінювати канал у ротації, залишивши висвітлення заходів президента без звичної спільної картинки.

Тим часом у Білому домі отримали власний майданчик для поширення відео про діяльність президента: на офіційному сайті вже працює окремий розділ «Trump TV», де публікують трансляції та відеоматеріали без участі незалежних телеканалів.

Нагадаємо, конфлікт адміністрації Трампа з пресою не новий. Ще в лютому 2025 року, невдовзі після початку другого президентського терміну Трампа, Білий дім обмежив доступ Associated Press до заходів за участю президента, зокрема до Овального кабінету та борта номер один, через суперечку щодо перейменування Мексиканської затоки на «Затоку Америки», а невдовзі забрав у Асоціації кореспондентів Білого дому право самостійно формувати президентський пул журналістів.

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Теги: журналіст обмеження конфлікт ЗМІ Дональд Трамп

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