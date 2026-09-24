Призначений Трампом суддя став на бік ЗМІ у суперечці з Білим домом

Суд поставив під сумнів аргументи адміністрації про загрозу національній безпеці з боку журналістів

Федеральний суд США тимчасово відновив доступ журналістів Politico, CNN та MS NOW до Білого дому після того, як президент Дональд Трамп заборонив представникам цих медіа працювати на території комплексу. Рішення ухвалив суддя Тімоті Келлі, якого сам Трамп висунув на посаду під час своєї першої президентської каденції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Келлі зобов'язав адміністрацію негайно повернути акредитаційні перепустки журналістам трьох видань. Обмеження на рішення Білого дому діятиме щонайменше 14 днів, поки суд продовжуватиме розгляд справи. Загалом ідеться про відновлення акредитації для 78 журналістів Politico, CNN та MS NOW.

Особливу увагу суддя звернув на пояснення адміністрації Трампа щодо причин запровадження обмежень. Міністерство юстиції США стверджувало, що публікації трьох медіа могли становити загрозу національній безпеці.

Однак Келлі висловив сумнів у тому, що саме міркування національної безпеки стали справжньою причиною позбавлення журналістів акредитації. Суддя також зазначив, що адміністрація не навела доказів того, яким чином згадані нею публікації могли зашкодити національній безпеці. Крім того, автори матеріалів, на які посилався Білий дім, навіть не мали постійних перепусток до президентського комплексу.

Сам Трамп раніше пояснював своє рішення інакше. Президент США заявляв про «несправедливе та негативне» висвітлення його діяльності протягом останніх двох років. Згодом Міністерство юстиції у судових документах послалося вже на поширення нібито неправдивої інформації та ризики для національної безпеки.

CNN, MS NOW та Politico звернулися до суду після того, як їхніх журналістів позбавили доступу до Білого дому. Представники медіа заявили, що рішення адміністрації порушило гарантії свободи слова та преси, передбачені Першою поправкою до Конституції США, а також право на належну правову процедуру.

Тімоті Келлі був висунутий Дональдом Трампом на посаду федерального судді у 2017 році під час його першої каденції. Трамп уже дав зрозуміти, що адміністрація планує оскаржити судове рішення.

Нагадаємо, президент США заборонив представникам Politico, CNN та MS NOW відвідувати Білий дім, звинувативши ці медіа у поширенні неправдивої інформації. Після цього три організації подали спільний позов проти адміністрації.