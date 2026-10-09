Австрійські правоохоронці відпустили журналіста Михайла Ткача

Розслідувач «Української правди» перебував у Відні в пошуках ексгенпрокурора Руслана Кравченка

Австрійські правоохоронці звільнили журналіста та керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача, якого затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Інформацію про його звільнення підтвердило Міністерство закордонних справ України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

У МЗС зазначили, що отримали офіційне підтвердження від австрійської сторони. Українські дипломати та консули працювали над вирішенням ситуації від вечора 8 жовтня.

«Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію», – повідомили у відомстві.

Водночас залишається невідомою доля оператора Ярослава Бондаренка, якого затримали разом із журналістом. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі з'ясовують, чи відпустили його австрійські правоохоронці.

Українські дипломати продовжують підтримувати зв'язок з австрійською стороною для отримання додаткової інформації про обставини інциденту.

«Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка «Української правди» повідомила про затримання Михайла Ткача у столиці Австрії. За її словами, журналіст перебував у Відні в межах редакційного завдання.