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Відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Сосєдов кілька років був суддею «Х-Фактора» на СТБ
фото з відкритих джерел

Ольга Кунгурцева довгі роки була знайома з Сергієм Сосєдовим. Журналістка розповіла раніше невідомі деталі про його український період

Сергій Сосєдов, який помер 23 вересня, колись запевняв, що в Києві почувається людиною, а в Москві – чужим. Після початку повномасштабної війни він підтримав вторгнення в Україну, стверджує журналістка Ольга Кунгурцева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

Знайомство на «Слов'янському базарі»

За словами Кунгурцевої, вона знала Сосєдова багато років, а познайомилися вони на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар у Вітебську». Вона пригадала епізод, коли він раптово вийшов на сцену під час виступу Алли Пугачової й запропонував станцювати під пісню «Пригласите даму танцевать». Співачка спершу здивувалася, а потім пожартувала в мікрофон: «Танцювати – це не гадості про мене писати».

Згодом Сосєдов оселився в Україні. Він був суддею шоу «Х-Фактор» на СТБ і брав участь у проєкті «Танці з зірками».

«У Києві людиною себе почуваю»

Кунгурцева розповіла, що готувала із Сосєдовим інтерв'ю для «Женского журнала». За її словами, СТБ орендував телеведучому квартиру в Києві неподалік НСК «Олімпійський», і вона побувала там під час роботи над матеріалом. Сосєдов, згадує авторка допису, був дуже відвертим і охоче говорив про особисте життя та власні погляди.

Найбільше її вразило те, що він казав про Київ. Він стверджував, що в столиці почувається краще, ніж у Москві, і збирався перевезти сюди матір.

«Мені у вас затишно, як удома. Навіть краще. У Києві людиною себе почуваю, а в Москві я чужий», – пригадала вона його слова.

Телеведучий також розповідав, що про нього дбали працівниці будинку. Під час візиту журналістки одна з них передала Сосєдову кошик із домашнім сиром, сметаною, фруктами та медом.

Фотосесія для «Женского журнала»

Для матеріалу редакція влаштувала фотосесію: до неї залучили фотографа, стиліста й візажиста. Сосєдова знімали в різних костюмах, а після зйомки він забрав підготовлені для неї речі. Згодом, за словами Кунгурцевої, він навіть розповів про цю історію в одній із московських телепрограм.

Із побутових деталей вона пригадала, що під час інтерв'ю Сосєдов пив вишневий сік із пакета, а гостям напою не запропонував. Пізніше приніс із кухні єдиний круасан і з'їв його сам.

Після початку повномасштабної війни позиція змінилася

Головну частину допису Кунгурцева присвятила тому, що сталося після повномасштабного вторгнення Росії. Людина, яка раніше говорила про прихильність до Києва й можливий переїзд, за її словами, почала виступати з різко антиукраїнськими заявами й підтримала вторгнення. Таку зміну вона називає «віддяченням» Україні.

«Словом, купався Сосєдов у нас у любові, грошах та достатку. А вже як віддячив щедро!» – написала журналістка.

Про те, що публічна позиція Сосєдова змінилася, «Главком» писав раніше: у 2017 році він почав відкрито підтримувати анексію Криму й російську агресію, а в січні 2023 року потрапив до санкційного списку України. Ще 2018 року шоумен Ігор Кондратюк в інтерв'ю «Главкому» оцінив заяви Сосєдова про Україну як ідіотські.

Кунгурцева також нагадала про його конфлікт із Пугачовою: після початку повномасштабної війни, за її словами, він різко критикував співачку, яку раніше знав особисто. Контраст між колишніми запевненнями й подальшою позицією Сосєдова стає головною думкою її спогадів.

Сосєдов і його українські зв'язки

У 2021 році Сосєдов розповідав про стосунки з Оксаною Марченко, з якою разом працював у «Х-Факторі»: він був суддею, вона – ведучою. За його словами, вони добре спілкувалися, доки він не втратив понад 10 мільйонів у російському банку «Югра». Сосєдов розраховував на допомогу через чоловіка Марченко Віктора Медведчука, але, за його версією, почув лише пропозицію допомогти в межах благодійності. Це його обурило, і стосунки розірвалися.

Що відомо про смерть Сосєдова

Сергій Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років у Нерюнгрі в Якутії, де перебував на гастролях. За попередньою інформацією, він упав зі сходів.  

В Україні його найбільше знали як суддю «Х-Фактора» на СТБ у 2010–2015 роках і учасника «Танців з зірками». Після 2015 року його діяльність в Україні припинилася, а в Росії він працював, зокрема, на НТВ.

Нагадаємо, у 2023 році лідер «Бумбокса» Андрій Хливнюк розповів, як на зйомках «Х-Фактора» в Києві Сосєдов запевняв, що «в Союзі було класно». Тоді ж співак пояснив, чому погодився працювати в шоу разом із Марченко.

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Теги: журналіст співак Ігор Кондратюк Facebook Сергій Сосєдов смерть

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