Меланія Трамп дозволила CNN та Politico висвітлювати свій захід попри заборону Білого дому

Fostering the Future Together – ініціатива Меланії Трамп, спрямована на сприяння добробуту дітей за допомогою освіти та технологій

Акредитація CNN на захід у вівторок була затверджена в неділю ввечері

Офіс першої леді США Меланії Трамп офіційно затвердив акредитацію CNN та Politico на захід на полях Генасамблеї ООН Fostering the Future Together – ініціативи, спрямованої на покращення добробуту дітей за допомогою освіти та технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Акредитація CNN на захід у вівторок була затверджена в неділю ввечері, через день після того, як заборона президента США набула чинності.

Зазначається, що перша леді США ретельно стежить за усіма деталями своїх заходів та публічних виступів: від змісту заяв до дипломатичного повідомлення, яке вона передає своїм вбранням, і аж до дрібниць пресрелізів. За словами поінформованого джерела агентства, Меланія Трамп знає про заборону CNN, MS NOW та Politico, і її офіс мав право вирішувати, чи надавати журналістам цих медіа акредитацію на захід у вівторок.

Fostering the Future Together – ініціатива Меланії Трамп, спрямована на сприяння добробуту дітей за допомогою освіти та технологій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про заборону доступу до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico через постійне поширення ними «фейкових новин» і «вигадок».

Згодом п’ять найбільших телевізійних мереж США призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. ABC News, CBS News, NBC News, Fox News і CNN заявили, що не замінюватимуть CNN у телевізійному пулі Білого дому.