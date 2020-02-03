Журналісти зірвали брифінг прем’єра Британії Джонсона



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На брифінг Джонсона 3 лютого не пустили кореспондентів Mirror, HuffPost, Independent і деяких інших видань Фото: The Guardian

Помічники керівника уряду Британії відмовилися впускати на брифінг декількох працівників ЗМІ. У відповідь журналісти влаштували демарш

Журналісти влаштували демарш перед брифінгом прем’єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона в Лондоні: представники англійської преси демонстративно залишили захід.

Про це повідомляє The Guardian.

Так журналісти відреагували на дії помічників керівника уряду – ті відмовилися впускати на брифінг декількох працівників ЗМІ. Поза спілкуванням опинилися кореспонденти Mirror, HuffPost, Independent і деяких інших видань. Репортери, які потрапили в коло акредитованих, вирішили підтримати колег і своїм демаршем висловити неприйняття вчинку оточення Бориса Джонсона. У підсумку, брифінг було зірвано.

Помічники прем’єрміністра пояснили свої дії тим, що в зустрічі передбачалася участь лише тих журналістів, спеціалізацією котрих була тема Brexit – виходу королівства зі складу Європейського Союзу.

За їхніми словами, перед тим Джонсон провів відкриту пресконференцію, куди, як зазвичай, були допущені журналісти всіх видань, тому про жодні утиски свободи слова або цензуру для ЗМІ не йдеться.

Нагадаємо, Великобританія більше не член Європейського союзу. Угода з Brexit набула чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом.