Лондон вирішив шантажувати Євросоюз після Brexit, – The Telegraph



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Тереза Мей теж погрожувала зробити щось подібне, але так і не зважилася на такий крок

Кабінет британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона вирішив шантажувати Євросоюз після Brexit. Він готує плани щодо повного митного і прикордонного контролю всіх товарів з ЄС, щоб домогтися кращих умов в майбутньому договорі, повідомляє The Telegraph з посиланням на високопоставлене джерело в уряді.

За його словами, ризик виключно докладних перевірок стане козирем під час майбутніх переговорів, які повинні завершитися новою торговою угодою до кінця року.

Якщо сторони не домовляться, то на кордоні Великобританії почнуть перевіряти всі експортні декларації, а також декларації безпеки, ветеринарні сертифікати та інші документи того ж характеру. Такі дії, за оцінками співрозмовника видання, подвоять навантаження на прикордонні служби, але уряд готовий піти на це.

У матеріалі наголошується, що перевірки виглядають значно більш жорсткими, ніж ті, що передбачалися раніше, якщо угода не відбудеться. Там мова йшла тільки про вибірковий контроль частини товарів.

Британські підприємці, яким довели до відома щодо планів, попередили, що варто очікувати не тільки зростання цін, але і виникнення дефіциту товарів. Зокрема, вони пояснили, що до 80 відсотків свіжих продуктів взимку надходить з країн ЄС, і якщо перевіряти всі, то споживачі стикнуться з проблемами.

Високопоставлене джерело в ЄС висловило сумнів в реальності таких планів. Воно нагадало, що колишній британський прем’єр Тереза Мей теж не раз погрожувала зробити щось подібне, але так і не зважилася на такий крок.

Нагадаємо, Великобританія з сьогоднішнього дня більше не член Європейського союзу. Угода з Brexit набула чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом. Від сьогодні в Британії починається адаптаційний перехідний період, він триватиме до 31 грудня.