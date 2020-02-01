Кулеба заявив, що після Brexit Лондон зможе бути гнучкішим у питаннях підтримки Києва



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Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

Їм вдалося. Нам теж вдасться – Кулеба

Brexit піде на користь і Британії, і ЄС, і відносинам України з Британією. Британія матиме більше гнучкості у питаннях підтримки України.

Про таку думку у Twitter висловив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Я думаю, що Brexit, зрештою, піде на користь і Британії, і ЄС, і нашим відносинам з Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості у питаннях підтримки України. Британія, навіть поза межами ЄС, залишиться нашим великим другом і партнером!», – зазначив Кулеба.

Він також додав: «Британії всі казали: не вийдете. Нам всі кажуть: не ввійдете. Але їм вдалося. Нам теж вдасться».

Я думаю, що Brexit, зрештою, піде на користь і Британії, і ЄС, і нашим відносинам з Британією. У нас буде нормальна торговельна угода, а вони матимуть більше гнучкості у питаннях підтримки України. Британія, навіть поза межами ЄС, залишиться нашим великим другом і партнером! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 31, 2020

Нагадаємо, опівночі за центральноєвропейським часом (о 01 годині за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року.

Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Як повідомлялося, ЄС після Brexit відкрив представництво в Лондоні.