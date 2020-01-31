Британія більше не член ЄС: набула чинності угода з Brexit



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Велика Британія більше не член Євросоюзу

Від сьогодні в Британії починається адаптаційний перехідний період, він триватиме до 31 грудня

Великобританія з сьогоднішнього дня більше не член Європейського союзу. Угода з Brexit набула чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом.

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.

«Угода про вихід забезпечує впорядкований вихід Великобританії з Союзу. Вона охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи з Ірландії/Північної Ірландії, Кіпру і Гібралтару, управління та інші питання поділу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, з п'ятниці починається так званий перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. До останнього дня цього року Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але вже не буде його членом.

Цей період може бути продовжений на 1 або 2 роки за обопільною згодою сторін 1 липня 2020 року.

Як відомо, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. «За» проголосували 621 депутат, проти – 49.

Нагадаємо, королева Британії Єлизавета II підписала закон про Brexit, що дозволяє країні вийти з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

А 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели заплановану зустріч і підписали в Брюсселі угоду про Brexit.

Як повідомлялося, з наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні.