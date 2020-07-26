В Україні найвища смертність через коронавірус у трьох областях



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Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 605

В Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків Covid-19

В Україні найвища летальність від Covid-19 зафіксована в Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Про це інформує Центр громадського здоров’я України у Facebook.

«Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), та Чернівецькій (3,8%) областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні кількість зареєстрованих активних хворих станом на 26 липня становить 27 437, а найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (265), Закарпатській (223,8) областях та в Києві (159,8).

«На стаціонарному лікуванні перебуває 3812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 16 760 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 488 пацієнтів», – поінформували у ЦГЗ.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).