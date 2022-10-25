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З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську
Постраждалих внаслідок вибуху немає
фото із соцмереж

На залізниці у Брянській області спрацював вибуховий пристрій

Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між населеними пунктами Новозибків та Злинка у Брянській області. Про це повідомляє «Главком».

Як раніше повідомляв губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок вибуху постраждалих немає, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

Фото руйнувань колії рашистів:

З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську фото 1
З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську фото 2
З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську фото 3

Нагадаємо, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: вибух росія залізниця

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