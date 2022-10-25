З'явились фото руйнувань залізничної колії після вибуху в Брянську

На залізниці у Брянській області спрацював вибуховий пристрій

Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між населеними пунктами Новозибків та Злинка у Брянській області. Про це повідомляє «Главком».

Як раніше повідомляв губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок вибуху постраждалих немає, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

Фото руйнувань колії рашистів:

Нагадаємо, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.