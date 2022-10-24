У Брянській області «бавовна»: в результаті вибуху пошкоджено залізничну колію

На залізниці у Брянській області спрацював вибуховий пристрій

Невідомий вибуховий пристрій спрацював на залізниці між населеними пунктами Новозибків та Злинка у Брянській області. Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз у своєму Telegram.

Як зазначив Богомаз, у результаті було пошкоджено залізничну колію. «Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби», – додав він.

9 липня вибуховий пристрій спрацював перед вантажним поїздом на перегоні Робчик — Піщанка у Брянській області. В результаті ніхто не постраждав, залізничні колії не були пошкоджені, проте вибух пошкодив шибки кабіни машиніста вантажного поїзда.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.