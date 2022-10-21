«Бавовна» у Бєлгороді: мешканці районів тікають до Москви

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами

Близько 500 бєлгородців тимчасово переселять до підмосковного санаторію

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що мешканців небезпечних районів області переселять до підмосковного санаторію.

«Запит жителів прикордонних територій та міста Бєлгорода про тимчасове переселення буде задоволений», – написав він, звітуючи про рішення, ухвалені на засіданні оперштабу.

Він додав, що Московська область вже готова розмістити близько 500 бєлгородців на території одного із санаторіїв. Їм готові надати транспорт, при цьому проживання та харчування на території санаторію буде безкоштовним.

Гладков зазначив, що мешканців доставлятимуть назад, як тільки дозволить оперативна ситуація.

Також Гладков повідомив за підсумками засідання оперштабу регіону, що підприємствам рекомендовано по можливості перевести співробітників на віддалену роботу. Також школярам продовжили канікули, а студентів перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

Читайте також: Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...