США підтримають жорсткий Brexit, — Болтон



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Радник президента США Джон Болтон Фото: АР

Радник Трампа пообіцяв, що США допоможуть пом'якшити вихід Британії з ЄС

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон підтримає рішення Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди з ЄС.

Про це він повідомив під час візиту в Лондон, пише Reuters.

За словами Болтона, якщо таким буде рішення британського уряду, «ми підтримаємо його з ентузіазмом».

Радник Трампа також зазначив, що адміністрація президента США прагне бути корисною Лондону.

Болтон додав, що Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, залишивши найскладніші сфери наостанок. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

До слова, британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки.