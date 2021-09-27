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    ЗМІ: прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення

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    В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте - ЗМІ: прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення
    В.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте
    фото: АР

    За потенційною атакою на прем'єра може стояти організована злочинність

    Правоохоронні органи Нідерландів посилили заходи безпеки навколо в.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте через сигнали, що політик може стати метою атаки або викрадення. Про це повідомляє Telegraph.

    За даними видання, це може статися з боку організованої злочинності.

    «Ми знаємо, що до цього ставляться дуже серйозно, і є дійсно великі побоювання з цього приводу», – повідомили джерела видання.

    У прокуратурі країни не коментують цю інформацію.

    До слова, нідерландську чиновницю звільнили за критику ковід-паспортів.

    Також повідомлялося, що у Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів.

    Ще на днях у Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів. Двох українців, які керували судном, затримали за підозрою в контрабанді людей.

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    Теги: кримінал Нідерланди політика викрадення злочинність поліція
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    ЗМІ: прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення