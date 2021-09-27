ЗМІ: прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення
За потенційною атакою на прем'єра може стояти організована злочинність
Правоохоронні органи Нідерландів посилили заходи безпеки навколо в.о. прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте через сигнали, що політик може стати метою атаки або викрадення. Про це повідомляє Telegraph.
За даними видання, це може статися з боку організованої злочинності.
«Ми знаємо, що до цього ставляться дуже серйозно, і є дійсно великі побоювання з цього приводу», – повідомили джерела видання.
У прокуратурі країни не коментують цю інформацію.
До слова, нідерландську чиновницю звільнили за критику ковід-паспортів.
Також повідомлялося, що у Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів.
Ще на днях у Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів. Двох українців, які керували судном, затримали за підозрою в контрабанді людей.