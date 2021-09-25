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    Нідерландську чиновницю звільнили за критику ковід-паспортів

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    У Нідерландах скасували значну кількість коронавірусних обмежень - Нідерландську чиновницю звільнили за критику ковід-паспортів

    У Нідерландах скасували значну кількість коронавірусних обмежень

    Фото з відкритих джерел

    У Нідерландах доказ вакцинації проти Covid-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць

    Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звільнив державну секретарку мінекономіки Мону Кейзер за висловлювання щодо Covid-сертифікатів, які тепер обов’язкові під час відвідування низки закладів. Про це пише NOS.

    Рішення про звільнення чиновниці прийняв прем’єр-міністр Марк Рютте. Його також підтримав міністр економічних відносин і клімату та інші члени уряду. Рішення про звільнення набуває чинності негайно.

    Мона Кейзер в інтерв’ю виданню De Telegraaf висловила серйозні сумніви у доцільності Covid-паспортів. За її словами, дедалі складніше стає пояснювати людям, чому сертифікати потрібні в одних місцях і не потрібні в інших. Вона зазначила, що варто задуматись над тим, як організувати процес інакше.

    «Заяви державного секретаря міністерства економічних питань та клімату Мони Кейзер, зроблені в сьогоднішньому інтерв'ю De Telegraaf, несумісні з рішеннями, прийнятими нещодавно Радою міністрів, та рішеннями важливого та вагомого характеру», – заявив Рютте.

    Висловлювання Кейзер розкритикували і в її власній партії. Однак були й ті, хто розкритикував таку поведінку уряду.

    Від суботи у Нідерландах скасували значну кількість коронавірусних обмежень, однак доказ вакцинації проти Covid-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць. У зв’язку з цим у країні відбулися протести.

    Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

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    Теги: міністр Мінекономіки звільнення
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    Нідерландську чиновницю звільнили за критику ковід-паспортів