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    На Київщині викрили банду автокрадіїв

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    На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання автокрадіїв - На Київщині викрили банду автокрадіїв
    На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання автокрадіїв
    Фото: Нацполіція

    Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років

    У Київській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання автокрадіїв. Про це повідомили в обласній поліції.

    Злочинців викрили працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини разом зі спецпризначеннями під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

    Так, з липня 2020 по квітень 2021 чоловіки викрали 5 автівок на території Броварського та Бориспільського району. Серед автомобілів – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Avalon, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry.

    Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки викрадених автівок, мобільні телефони.

    Злочинна група ретельно готувала план викрадення авто. Чоловіки здійснювали попередню розвідку місця та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

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    На Київщині викрили банду автокрадіїв
    На Київщині викрили банду автокрадіїв
    На Київщині викрили банду автокрадіїв
    На Київщині викрили банду автокрадіїв
    Фото: Нацполіція

    Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно організованого злочинного угруповання за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

    Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

    Теги: Київ викрадення Toyota Toyota Land Cruiser Toyota Camry Mitsubishi Outlander
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    На Київщині викрили банду автокрадіїв