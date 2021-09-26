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    У Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів

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    У Нідерландах доказ вакцинації проти Covid-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць - У Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів

    У Нідерландах доказ вакцинації проти Covid-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць

    Фото з відкритих джерел

    Додаток CoronaCheck іноді недоступний через атаки DDos

    Міністерство охорони здоров'я Нідерландів заявило про спроби хакерської атаки на систему CoronaCheck, що забезпечує роботу Covid-сертифікатів у перший день їх впровадження в країні. Про це повідомляє видання NOS.

    У МОЗ країни зазначили, що DDoS-атаки на сервери вдалося відбити, однак викликали проблеми із завантаженням QR-кодів сертифікатів.

    «Нам вдалося відбитися від цих атак, але це вимагає певної потужності нашого сервера», – сказав речник.

    У міністерстві припускають, що причиною збою в системі могло стати й те, що додатком CoronaCheck намагалася скористатися одночасно велика кількість користувачів. За день додаток завантажили 11 мільйонів раз і згенерували всього близько 32 мільйонів QR-кодів. Це і свідоцтва про щеплення, і негативні результати тестів.

    Додаток працює без Інтернету, якщо людина раніше створила QR-код. У такому разі можна без проблем показати вхідний квиток, кажуть у міністерстві. Це не стосується людей, яким все ще потрібно запитувати такий код: для цього потрібно підключення до іноді перевантаженого сервера.

    Крім того, QR-код може не працювати для людей, які не користувалися додатком протягом місяця. Міністерство радить користувачам «перевірити» QR-код, перш ніж вийти.

    Порада міністерства: «Якщо ви йдете ввечері в кафе, переконайтеся, що ви подали запит на QR-код у другій половині дняQR-код.

    У Нідерландах з 25 вересня скасували значну кількість коронавірусних обмежень, але впровадили Covid-паспорти, що стали обов'язковими для відвідування закладів громадського харчування, спортзалів, театрів та концертів.

    Ця ініціатива викликала протести в країні.

    Раніше у Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

    Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

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    Теги: Нідерланди паспорт щеплення вакцинація
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    У Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів