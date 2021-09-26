У Нідерландах хакери атакували систему Covid-паспортів

У Нідерландах доказ вакцинації проти Covid-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць

Додаток CoronaCheck іноді недоступний через атаки DDos

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів заявило про спроби хакерської атаки на систему CoronaCheck, що забезпечує роботу Covid-сертифікатів у перший день їх впровадження в країні. Про це повідомляє видання NOS.

У МОЗ країни зазначили, що DDoS-атаки на сервери вдалося відбити, однак викликали проблеми із завантаженням QR-кодів сертифікатів.

«Нам вдалося відбитися від цих атак, але це вимагає певної потужності нашого сервера», – сказав речник.

У міністерстві припускають, що причиною збою в системі могло стати й те, що додатком CoronaCheck намагалася скористатися одночасно велика кількість користувачів. За день додаток завантажили 11 мільйонів раз і згенерували всього близько 32 мільйонів QR-кодів. Це і свідоцтва про щеплення, і негативні результати тестів.

Додаток працює без Інтернету, якщо людина раніше створила QR-код. У такому разі можна без проблем показати вхідний квиток, кажуть у міністерстві. Це не стосується людей, яким все ще потрібно запитувати такий код: для цього потрібно підключення до іноді перевантаженого сервера.

Крім того, QR-код може не працювати для людей, які не користувалися додатком протягом місяця. Міністерство радить користувачам «перевірити» QR-код, перш ніж вийти.

Порада міністерства: «Якщо ви йдете ввечері в кафе, переконайтеся, що ви подали запит на QR-код у другій половині дняQR-код.

У Нідерландах з 25 вересня скасували значну кількість коронавірусних обмежень, але впровадили Covid-паспорти, що стали обов'язковими для відвідування закладів громадського харчування, спортзалів, театрів та концертів.

Ця ініціатива викликала протести в країні.

Раніше у Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

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