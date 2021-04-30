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    Ковідний колапс у Індії. Країні бракує місць для кремації жертв Covid-19

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    У лікарнях Індії не вистачає кисню, ліжок і ліків - Ковідний колапс у Індії. Країні бракує місць для кремації жертв Covid-19
    У лікарнях Індії не вистачає кисню, ліжок і ліків
    Фото скріншот

    Напередодні в Індії зафіксували 3645 летальних випадків

    Поліція індійської столиці Делі звернулася до місцевої влади з вимогою збільшити кількість місць для кремації померлих від коронавірусу. Місто оновило рекорд за кількістю померлих за добу, повідомляє ВВС.

    Напередодні в Індії зафіксували 3645 летальних випадків, 390 з них – в Делі.

    «Через брак місця люди змушені кремувати своїх близьких в крематоріях, не призначених для прийому померлих від Covid-19. Ось чому ми запропонували створити більше крематоріїв», – розповів один з правоохоронців.

    Медична система в Індії перевантажена через стрімке зростання інфікованих коронавірусом. У лікарнях не вистачає кисню, ліжок і ліків.

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нова хвиля коронавірусу в Індії викликана «ідеальним штормом» з масових зібрань, низького рівня вакцинації та більш заразних штамів.

    Тим часом, Україна з 2 травня забороняє в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ.

    Теги: Індія рекорд коронавірус
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