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    Зміцнення НАТО в Європі: американські морпіхи прибули до Польщі та Литви

    Зміцнення НАТО в Європі: американські морпіхи прибули до Польщі та Литви
    фото з відкритих джерел

    На авіабазу Ласк у Польщі були перекинуті літаки F/A-18C Hornets і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules

    До країн Східної Європи були передислоковані підрозділи морської піхоти США. Це зроблено для підтримки оборони та зміцнення сил НАТО. Про це повідомляє РБК з посиланням на пресслужбу ВПС США в Європі. Отже, американські військові прибули до Польщі та Литви.

    «За погодженням з Європейським командуванням США, посольством США в Литві і посольством США в Польщі, а також за прямої підтримки ВПС США в Європі, морські піхотинці США з Другого авіакрила морської піхоти Другого експедиційного корпусу морської піхоти передислокувалися в Східну Європу для підтримки колективних дій НАТО з оборони», – йдеться в заяві.

    До Литви була відправлена група управління повітряним рухом морської піхоти MACG-28, яка базувалася в Черрі-Пойнті (Північна Кароліна, США).

    На додачу до її передислокації на авіабазу Ласк у Польщі перекинуті літаки F/A-18C Hornets з 312-ї винищувальної ударної ескадрильї морської піхоти (VMFA) і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules з 252-ї навчальної ескадрильї повітряних заправників (VMGR), 2-ге авіакрило морської піхоти.

    «Швидка передислокація морської піхоти США моментально підсилює стримувальну й оборонну позицію на східному фланзі НАТО. Ці розгортання були проведені в повній координації з приймаючими країнами і військовою владою, і хоч вони є тимчасовими за своїм характером, це розумні заходи для підвищення готовності та зміцнення колективної оборони Східної Європи в цей період невизначеності», – пояснюють американські військові.

    Нагадаємо, що США успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього.

    А президент США Байден пообіцяв Путіну ще страшніші санкції після російських звірств у Бучі.

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    Теги: росія окупанти Польща США НАТО війна військові Литва Україна окупація #stoprussia
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    Зміцнення НАТО в Європі: американські морпіхи прибули до Польщі та Литви