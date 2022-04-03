Столтенберг: Росія не відводить війська, атаки триватимуть

Генсек наголошує, що РФ переміщує свої війська, щоб переозброїти, підкріпити і поповнити запаси

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії Росії в окремих регіонах України не є реальним відведенням військ.

«Те, що ми бачимо, не є реальним виведенням. Натомість ми бачимо, що Росія переміщує свої війська, забирає частину, щоб переозброїти, підкріпити, поповнити запаси. Нам не варто бути занадто оптимістичними, оскільки атаки триватимуть», – сказав Столтенберг, передає CNN.

Генсек НАТО також висловив занепокоєння можливими посиленнями нападів, особливо на півдні та сході: там, за його словами, РФ зосереджує найбільше сил.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями.

За даними РНБО Росія прагне затягнути війну.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня.

Але, як зазначають у РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін має на меті святкувати свою перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні.

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