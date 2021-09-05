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    Український кролик-полісмен завів акаунт в Іnstagram (фото)

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    Незвичний поліцейський постить у мережі фото з колегами - Український кролик-полісмен завів акаунт в Іnstagram (фото)
    Незвичний поліцейський постить у мережі фото з колегами
    Фото Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

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    У соціальній мережі Instagram з'явилась офіційна сторінка першого в Україні кролика-поліцейського.

    Тваринка на ім'я Топотун виконує свої службові обов'язки разом зі співробітниками та курсантами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Малюка часто порівнюють з головним героєм мультфільму «Звірополіс» – кроликом, який працював поліцейським.

    «Це історія про те, як потрібно йти до своєї мети та долати перепони, що трапляються на шляху. Про те, як весь світ може не вірити в тебе, а тебе це лише мотивує йти далі. Про справжню дружбу та фальшиві посмішки. Це історія з мультфільму, але, погодьтеся, вона так схожа на ситуації з життя!», – йдеться у повідомленні на сторінці Топотуна.

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    Публикация от topotun (@topotyn_ua)

    Тваринку можна знайти за ніком topotyn_ua. На неї вже підписані понад три сотні користувачів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що лави співробітників поліції Дніпра поповнив незвичайний працівник – кролик на прізвисько Топотун. Своїм позитивом він піднімає настрій співробітникам і курсантам Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

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    Теги: історія тварини Instagram
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    Український кролик-полісмен завів акаунт в Іnstagram (фото)