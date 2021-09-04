У Харкові відкрили пам’ятник щуру (фото)

Композиція символізує вдячність людства лабораторним тваринам за внесок у наукові відкриття

У Харкові на території Національного фармацевтичного університету відкрили першу в Україні скульптурну композиції «Феномен наук про здоров’я», центральною фігурою якої є щур. Про це повідомляє пресслужба Національного фармацевтичного університету,.

За словами ректора вишу Алли Котвіцької, ця скульптурна композиція, яка символізує вдячність людства лабораторним тваринам за внесок у наукові відкриття, стала першою в Україні.

«Лабораторні тварини – ідеальні помічники вчених вже багато десятиліть поспіль. Сьогодні наукова спільнота переосмислює підходи до наукових досліджень, починаючи застосовувати новітні технології: біоінженерні, тривимірне моделювання, клітинні культури», – сказала Котвіцька.

Композиція виготовлена із бронзи, має 3,5 метра заввишки, встановлена на мармуровому постаменті та виконана у виді щура із книжками.

Харківський національний фармацевтичний університет створено на базі фармацевтичного інституту, заснованого у 1921 році. Зараз університет є потужним науково-виробничим комплексом з розвиненою інфраструктурою, яка охоплює не лише підготовку кадрів вищої кваліфікації, але й повний цикл створення лікарських препаратів, починаючи з субстанції.

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