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    У Харкові відкрили пам’ятник щуру (фото)

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    Монумент має 3,5 метра у висоту - У Харкові відкрили пам’ятник щуру (фото)
    Монумент має 3,5 метра у висоту
    Фото nuph.edu.ua

    Композиція символізує вдячність людства лабораторним тваринам за внесок у наукові відкриття

    У Харкові на території Національного фармацевтичного університету відкрили першу в Україні скульптурну композиції «Феномен наук про здоров’я», центральною фігурою якої є щур. Про це повідомляє пресслужба Національного фармацевтичного університету,.

    За словами ректора вишу Алли Котвіцької, ця скульптурна композиція, яка символізує вдячність людства лабораторним тваринам за внесок у наукові відкриття, стала першою в Україні.

    «Лабораторні тварини – ідеальні помічники вчених вже багато десятиліть поспіль. Сьогодні наукова спільнота переосмислює підходи до наукових досліджень, починаючи застосовувати новітні технології: біоінженерні, тривимірне моделювання, клітинні культури», – сказала Котвіцька.

    Композиція виготовлена із бронзи, має 3,5 метра заввишки, встановлена на мармуровому постаменті та виконана у виді щура із книжками.

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    Фото nuph.edu.ua
    Фото nuph.edu.ua

    Харківський національний фармацевтичний університет створено на базі фармацевтичного інституту, заснованого у 1921 році. Зараз університет є потужним науково-виробничим комплексом з розвиненою інфраструктурою, яка охоплює не лише підготовку кадрів вищої кваліфікації, але й повний цикл створення лікарських препаратів, починаючи з субстанції.

    Нагадаємо, біля Головного управління Національної поліції в Києві на вулиці Володимирській 20 серпня відкрили пам'ятник «капітану поліції» під назвою «Захисник».

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    Теги: технології тварини університет феномен памятник
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    У Харкові відкрили пам’ятник щуру (фото)