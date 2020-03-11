Зросла кількість хворих на коронавірус у Бельгії, Данії та Швейцарії



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У Бельгії, Данії та Швейцарії зросла кількість заражених коронавірусом людей

У Швейцарії виявили 164 нових хворих на коронавірус

У Бельгії зареєстрували 47 нових випадків інфікування COVID-2019. Загальна кількість інфікованих коронавірусом у цій країні досягла 314 осіб.

«78 нових випадків інфікування COVID-2019 зареєстрували в Данії. Усього в Данії захворіли на коронавірус 340 осіб», – інформують у Телеграм-каналі «Коронавирус/ COVID-2019».

Повідомляють також про 164 нових хворих на коронавірус у Швейцарії, загалом у цій країні захворіла 651 людина.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами Ярослав Говін заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори Вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення корона вірусу.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

Уряд сьогодні може ввести карантин у навчальних закладах на всій території України.

Сьогодні, 11 березня, виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-2019 в Австрії. Загальна кількість хворих у країні сягнула 206 осіб.