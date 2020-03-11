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    У світі

    В Австрії виявили 24 нові випадки зараження коронавірусом

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    Виявили 24 нових випадки інфікування &nbsp;новим коронавірусом в Австрії - В Австрії виявили 24 нові випадки зараження коронавірусом
    Виявили 24 нових випадки інфікування  новим коронавірусом в Австрії

    Кількість хворих на коронавірус в Австрії сягнула 206 осіб

    Сьогодні, 11 березня, виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-2019 у Австрії. Загальна кількість хворих у країні сягнула 206 осіб.

    Також по два нові випадки зараження коронавірусом виявили у Білорусі і Литві, у Чехії ще троє людей заразилися коронавірусом, повідомляють у телеграм-каналі «Коронавирус/ COVID-2019»

    У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами заявили, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення коронавірусу.

    У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

    У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

    Уряд сьогодні може запровадити карантин у навчальних закладах на всій території України.

     

    Австрія Білорусь здоров'я медицина Чехія Литва коронавірус
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