У міністра охорони здоров’я Британії виявили коронавірус



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Міністр охорони здоров’я Великої Британії Надін Дорріс

Надін Дорріс самоізолювалась вдома

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

Про позитивний результат аналізу вона заявила самостійно, пише ВВС.

Чиновниця додала, що як тільки її проінформували про наявність інфекції, вона дотримувалася усіх рекомендацій та була вдома ізольована.

ВВС зазначає, що у Великій Британії від китайського коронавірусу померли вже 6 людей, загалом зафіксовано 382 випадки інфікування.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

Раніше повідомляли, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

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