У Німеччині закриваються театри через коронавірус



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Deutsches Theater з 11 березня по 19 квітня призупинить показ вистав

Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу

У Німеччині скасовуються культурні заходи в великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

Міністерство внутрішніх справ і міністерство охорони здоров'я Німеччини закликали скасувати всі великі державні та приватні заходи за участю більше 1000 чоловік в рамках боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Заходи, що проводяться в великих залах державних театрів, а також у великих оперних і концертних залах, відкладаються до кінця великодніх канікул (19 квітня). Ті ж заходи рекомендовано прийняти великим приватним театрам.

Театр Фольксбюне опублікував повідомлення про скасування всіх публічних вистав до 1 квітня. 11 березня на сайті театру з'явиться інформація для глядачів про відшкодування витрат на куплені квитки.

Deutsches Theater з 11 березня по 19 квітня призупинить показ вистав у залах, розрахованих на більш, ніж 500 осіб.

Постановки на майданчиках Kammerspiele і Box поки продовжать проводитися відповідно до запланованого графіка. На сайті театру зазначено, що вартість квитків на спектаклі від 11 березня до 19 квітня 2020 при їх поверненні буде компенсована. Для цього слід звернутися в службу підтримки або касу Deutsches Theater протягом найближчих декількох днів.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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