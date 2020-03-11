Жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували у Запоріжжі



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Жінка, яку госпіталізували у Запоріжжі, повернулася з Італії

Жінка, яку госпіталізували у Запоріжжі, повернулася з Італії

До запорізької обласної інфекційної лікарні госпіталізована жінка з підозрою на коронавірусну інфекцію. Хвора щойно повернулася з Італії.

Про це повідомив директор ДУ «Запорізький обласний центр МОЗ» Роман Терехов, – передає Укрінформ.

«Це перший випадок, коли ми відправили біологічний матеріал до Києва, щоб виключити коронавірус», – сказав Терехов.

За словами медиків, жінка 1972 року народження працювала в Італії. 1 березня вона потрапила під дощ і застудилась.

«У неї хронічний пієлонефрит. Тож вона почала приймати антибіотики. Але її роботодавці відпустили жінку додому», – додав Терехов.

Через Мілан вона прилетіла до Борисполя, у неї була температура 37,3, але зважаючи на хронічне захворювання та відсутність ознак інших вірусних інфекцій, жінці дозволили сісти на потяг до Бердянська. Вже в дорозі її стан погіршився, вона звернулася до провідника. У Запоріжжі на залізничному вокзалі жінку зустріли медики і госпіталізували до лікарні.

«9 березня вона була госпіталізована. Було зроблено рентген і встановлено діагнози – ГРВІ, гострий фарингіт, пневмонія. Для виключення коронавірусу ми направили біологічний матеріал до Києва. Результат має бути за два дні», – повідомив Терехов.

Наразі жінка отримує необхідне лікування, перебуває в окремому боксі. Вагон у якому вона їхала, відправлено на дезінфекцію, провідник також перебуває під наглядом лікарів. Інших пасажирів у купе з жінкою не було.

Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

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