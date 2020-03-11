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    Здоров'я

    Жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували у Запоріжжі

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    <p>Жінка, яку госпіталізували у Запоріжжі, повернулася з Італії</p> - Жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували у Запоріжжі

    Жінка, яку госпіталізували у Запоріжжі, повернулася з Італії

    Жінка, яку госпіталізували у Запоріжжі, повернулася з Італії

    До запорізької обласної інфекційної лікарні госпіталізована жінка з підозрою на коронавірусну інфекцію. Хвора щойно повернулася з Італії.

    Про це повідомив директор ДУ «Запорізький обласний центр МОЗ» Роман Терехов, – передає Укрінформ.

    «Це перший випадок, коли ми відправили біологічний матеріал до Києва, щоб виключити коронавірус», – сказав Терехов.

    За словами медиків, жінка 1972 року народження працювала в Італії. 1 березня вона потрапила під дощ і застудилась.

    «У неї хронічний пієлонефрит. Тож вона почала приймати антибіотики. Але її роботодавці відпустили жінку додому», – додав Терехов.

    Через Мілан вона прилетіла до Борисполя, у неї була температура 37,3, але зважаючи на хронічне захворювання та відсутність ознак інших вірусних інфекцій, жінці дозволили сісти на потяг до Бердянська. Вже в дорозі її стан погіршився, вона звернулася до провідника. У Запоріжжі на залізничному вокзалі жінку зустріли медики і госпіталізували до лікарні.

    «9 березня вона була госпіталізована. Було зроблено рентген і встановлено діагнози – ГРВІ, гострий фарингіт, пневмонія. Для виключення коронавірусу ми направили біологічний матеріал до Києва. Результат має бути за два дні», – повідомив Терехов.

    Наразі жінка отримує необхідне лікування, перебуває в окремому боксі. Вагон у якому вона їхала, відправлено на дезінфекцію, провідник також перебуває під наглядом лікарів. Інших пасажирів у купе з жінкою не було.

    Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

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    Запоріжжя здоров'я медицина коронавірус
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