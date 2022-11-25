Ще мінус 430 окупантів: оновлені втрати ворога за добу
Найбільших втрат противник зазнає на Донеччині
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про ворожі втрати станом на 25 листопада. Про це йдеться у ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ приблизно 86150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2899 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
- артилерійських систем – 1895 (+6) од,
- реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
- спеціальна техніка‒ 163 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
Коментарі — 0