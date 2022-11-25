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Ще мінус 430 окупантів: оновлені втрати ворога за добу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ще мінус 430 окупантів: оновлені втрати ворога за добу 
Триває 275 доба війни, рашистам завдають втрат на всіх фронтах 
фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнає на Донеччині 

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про ворожі втрати станом на 25 листопада. Про це йдеться у ранковому зведенні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ приблизно 86150 (+430) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 2899 (+1) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,  
  • артилерійських систем – 1895 (+6) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,  
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,  
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
  • спеціальна техніка‒ 163 (+2).
Ще мінус 430 окупантів: оновлені втрати ворога за добу  фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. 

Нагадаємо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. 

Теги: втрати окупанти ворог

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