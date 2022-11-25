Ще мінус 430 окупантів: оновлені втрати ворога за добу 

Триває 275 доба війни, рашистам завдають втрат на всіх фронтах

Найбільших втрат противник зазнає на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про ворожі втрати станом на 25 листопада. Про це йдеться у ранковому зведенні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 86150 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2899 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,

артилерійських систем – 1895 (+6) од,

реактивних систем залпового вогню – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,

спеціальна техніка‒ 163 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.